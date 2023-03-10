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Кабмин Британии: Сунак и Макрон договорятся о разработке дальнобойного оружия для противодействия «угрозе со стороны России»

Кабмин Британии: Сунак и Макрон договорятся о разработке дальнобойного оружия для противодействия «угрозе со стороны России»

Премьер Великобритании Риши Сунак и французский лидер Эммануэль Макрон договорятся о разработке дальнобойного оружия для противодействия «угрозе со стороны России».

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