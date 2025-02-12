РБК: власти предложили разрешить "Почте России" торговать лекарствами

Власти намереваются дать право "Почте России" реализовывать лекарственные препараты в ее отделениях, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на проект пакета поправок в законы "О связи", "О почтовой связи", Налоговый и Жилищный кодексы.
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