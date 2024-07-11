Беспредел мигрантов в России приобрёл уже такой размах, что не выдержал даже главный следователь страны.
БЕСПРЕДЕЛУ МИГРАНТОВ В РОССИИ ПОЛОЖАТ КОНЕЦ. ЛАЗЕЙКИ ПРИКРЫВАЮТСЯ ОДНА ЗА ДРУГОЙ
Комментарии
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виталий панов
Чтобы исправить эту ситуацию,надо сделать не возможное-ИСКОРЕНИТЬ КОРРУПЦИЮ! А кто это сделает? Везде на высших постах сидят люди,у которых их благосостояние растёт не по дням,а по часам!Но они самые честные и не подкупные! Они решают,каким законам быть,а каким нет! Так же насчёт мигрантов.Кому это выгодно? Крупному бизнесу! Дальше разговор можно не продолжать!
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2 час.
С
Серега
Не верю! Это-понты, что бы остудить миграционный накал! Временное явление!
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2 час.
Maxim
Лесотундра: плааачет..
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1 час.
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