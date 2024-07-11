БЕСПРЕДЕЛУ МИГРАНТОВ В РОССИИ ПОЛОЖАТ КОНЕЦ. ЛАЗЕЙКИ ПРИКРЫВАЮТСЯ ОДНА ЗА ДРУГОЙ

виталий панов

Чтобы исправить эту ситуацию,надо сделать не возможное-ИСКОРЕНИТЬ КОРРУПЦИЮ! А кто это сделает? Везде на высших постах сидят люди,у которых их благосостояние растёт не по дням,а по часам!Но они самые честные и не подкупные! Они решают,каким законам быть,а каким нет! Так же насчёт мигрантов.Кому это выгодно? Крупному бизнесу! Дальше разговор можно не продолжать!