СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Келешиди
    Этих тварей расстрелять мало!!!Едят мясо, лечат ...
  • Андрей Соловьев
    Стрелок-гирька - ссука позорная !10 лет назад Стре...
  • Олег Aзаров
    Если у руля страны встанут такие руководители как Белоусов и Бастрыкин, то хрен всему Западу!!! А пока у руля сидит п...Мы разрушили СССР...

БЕСПРЕДЕЛУ МИГРАНТОВ В РОССИИ ПОЛОЖАТ КОНЕЦ. ЛАЗЕЙКИ ПРИКРЫВАЮТСЯ ОДНА ЗА ДРУГОЙ

БЕСПРЕДЕЛУ МИГРАНТОВ В РОССИИ ПОЛОЖАТ КОНЕЦ. ЛАЗЕЙКИ ПРИКРЫВАЮТСЯ ОДНА ЗА ДРУГОЙ

Беспредел мигрантов в России приобрёл уже такой размах, что не выдержал даже главный следователь страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виталий панов
Чтобы исправить эту ситуацию,надо сделать не возможное-ИСКОРЕНИТЬ КОРРУПЦИЮ! А кто это сделает? Везде на высших постах сидят люди,у которых их благосостояние растёт не по дням,а по часам!Но они самые честные и не подкупные! Они решают,каким законам быть,а каким нет! Так же насчёт мигрантов.Кому это выгодно? Крупному бизнесу! Дальше разговор можно не продолжать!
Ответить
2 час.
С
Серега
Не верю! Это-понты, что бы остудить миграционный накал! Временное явление!
Ответить
2 час.
Maxim
Лесотундра: плааачет..
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх