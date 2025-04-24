«Пришло время сказать «Да»: Трамп утверждает, что договорился с Путиным и подгоняет Зеленского

Невзирая на срыв встречи в Лондоне и вчерашний демарш Владимира Зеленского, вытащившего на свет подписанную еще при первом сроке Дональда Трампа тогдашним госсекретарем США Майком Помпео «Крымскую декларацию», сегодняшний Трамп преисполнен неожиданным оптимизмом относительно перспектив финализации мирной сделки с Россией.