В Карелии проведут рейды для защиты пешеходов

Госавтоинспекция усилит контроль за безопасностью пешеходов: завтра пройдут рейды Наезды на пешеходов остаются самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий, отмечают сотрудники Госавтоинспекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии