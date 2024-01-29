Garante Per La Protezione Dei Dati Personali & OpenAI

Итальянский регулятор в области защиты данных (Garante Per La Protezione Dei Dati Personali) подал жалобу на американскую компанию OpenAI в связи с предполагаемым нарушением европейского законодательства, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление надзорного органа.
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