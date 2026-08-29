Bloomberg: туристический спрос в Турции начал снижаться на фоне роста цен

Туристический спрос в Турции начал снижаться на фоне роста цен, пишет Bloomberg. По данным Министерства культуры и туризма страны, в мае турпоток в Турцию сократился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июне — на 4%, а в июле — на 0,3%.