Заместитель начальника УМВД России по г. Севастополю вместе с кадетами и курсантами ОВД приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню Победы

Церемония возложения венка и цветов в память о героическом подвиге наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны проходила у Обелиска воинской Славы на территории мемориального комплекса «Сапун-гора».
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