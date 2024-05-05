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Любимчик Путина рвется к власти? Последняя информация о громких перестановках в правительстве РФ

Любимчик Путина рвется к власти? Последняя информация о громких перестановках в правительстве РФ

Интересная жизнь с Vera Star До отставки и последующего формирования нового правительства, остаются считанные дни, и уже становится понятно, что под некоторыми высокопоставленными чиновниками сильно качаются кресла.

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Комментарии
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Владимир Негода
а кто нас в это дерьмо засунул ? ась ?
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1 час.
лл
лина любимцева
Ну в министры же нужно назначать ПРОФЕССИОНАЛОВ, а не просто любимчиков... Главное же первое качество, а не кто там и кому нравится.
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1 час.
Галина Дьячина
кого  на оборону? Дюмина?рано..но не забывайте..он 1972 года рождения..перспективный
Ответить
1 мин.

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