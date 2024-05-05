Любимчик Путина рвется к власти? Последняя информация о громких перестановках в правительстве РФ

Интересная жизнь с Vera Star До отставки и последующего формирования нового правительства, остаются считанные дни, и уже становится понятно, что под некоторыми высокопоставленными чиновниками сильно качаются кресла.
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