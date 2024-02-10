В Петербурге выступят артисты Таджикского театра оперы и балета имени Айни

На сцене музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» выступит Таджикский государственный академический театр оперы и балета имени Садриддина Айни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра в Душанбе.
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