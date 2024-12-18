Люди приносят гвоздики к месту гибели генерала войск РХБЗ Кириллова

Вход в дом на Рязанском проспекте в Москве, где вчера утром в результате теракта погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, огорожен, возле подъезда оставлены цветы.
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