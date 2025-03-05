Ушастые совы в Петербурге обзавелись потомством раньше на два месяца

Обычно они размножаются в апреле или мае В Санкт-Петербурге появились на свет детеныши ушастых сов, что обычно происходит не раньше апреля-мая, передает «МК Петербург», ссылаясь на телеграм-канал «Ушами филина.
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