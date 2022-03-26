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Перещеголяли фашистов: почему сын Байдена может оказаться в числе военных преступников

Перещеголяли фашистов: почему сын Байдена может оказаться в числе военных преступников

Global Look Press/Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович прокомментировал ФАН новость о причастности клана Байденов к финансированию биолабораторий Пентагона на территории Украины.

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