Global Look Press/Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович прокомментировал ФАН новость о причастности клана Байденов к финансированию биолабораторий Пентагона на территории Украины.
Global Look Press/Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович прокомментировал ФАН новость о причастности клана Байденов к финансированию биолабораторий Пентагона на территории Украины.
Свежие комментарии