Калужская область: 70-летний мужчина осужден за убийство в центре адаптации

70-летний мужчина из Калужской области получил 8 лет строгого режима за убийство постояльца центра для лиц без определённого места жительства, нанесённого множественными ударами ножом.
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