Орешкин считает, что не стоит рассчитывать на кардинальные отклонения курса рубля

Помощник президента Максим Орешкин отметил укрепление рубля и стабилизацию платежного баланса, однако предупредил, что дальнейшая динамика будет зависеть от объемов снижения оттока капитала, погашения внешнего долга и выкупов зарубежных активов.
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