Прощание с известной в Омске общественной деятельницей Зинаидой Тикуновой состоится завтра. Похоронят ее на мемориальном Старо-Северном кладбище, где упокоены многие представители власти, политики, культуры и спорта.
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