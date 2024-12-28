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Царьград

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Трасса Адлер-Красная Поляна закрыта из-за крупной аварии с тремя пострадавшими

Трасса Адлер-Красная Поляна закрыта из-за крупной аварии с тремя пострадавшими

На трассе между Адлером и Красной Поляной из-за аварии, столкнулись три транспортных средства, было временно закрыто движение.

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