Первый в мире Музей христианства и амфитеатр: как поменяется «Херсонес Таврический»

Новая жизнь Херсонеса Молодёжные центры, музеи Крыма, христианства, Античности и Византии, амфитеатр, ремесленные и гончарные мастерские… Более 10 сооружений возводят специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический».
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