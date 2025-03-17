Авито запускает новый тестовый сервис для подработки: возможности для заработка! Ирэн ОрлонскаяНедавно было объявлено о запуске тестирования нового сервиса временной занятости «Авито Подработка», разработанного компанией ООО «Авито Гиг Решения».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии