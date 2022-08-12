"И это у нас в городе?": увиденное на набережной Владивостока "всполошило" народ - видео

"И это у нас в городе?": увиденное на набережной Владивостока "всполошило" народ - видео

Увиденное на набережной Владивостока "всполошило" народ. Очевидцы поделились видеофрагментом в Telegram-канале blog_vladivostok (12+).

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