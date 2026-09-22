В России планируют брать деньги на защиту от дронов из оплаты ЖКУ

Нужную сумму включат в платежку Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг допустил возможность повышения налогов и тарифов для обеспечения безопасности промышленных объектов.
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Совсем совесть потеряли. Людей оставили без какой либо защиты, а теперь еще и оберут до нитки. Кто начал этот кошмар пусть он и оплаичвает, народ бьют по чем зря, а теперь еще и с покойников мзду соберут. Этому просто нет названия, просто воровство какое то.
Апупеть!!! Если до сих пор нет никаких убежищь, в подвалах домов.... этотещё одна статья для воровсва!!!