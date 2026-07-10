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ИА Регнум

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Националисты «Азова» пытались расстрелять тероборону ВСУ в Сумской области

Националисты «Азова» пытались расстрелять тероборону ВСУ в Сумской области

Националисты «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) попытались расстрелять военнослужащих территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацгвардии в Сумской области.

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