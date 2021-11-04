«Без срока давности»: ФСБ Крыма рассекретила материалы следствия по нацистскому преступнику

В рамках действующего проекта «Без срока давности» УФСБ РФ по Крыму и Севастополю сняло гриф секретно с материалов следствия в отношении бывшего командующего войсками вермахта на полуострове в период с 1943 по 1944 год Эрвина Густава Йенеке.