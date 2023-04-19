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Владимир Рогов: ВСУ накапливают резервы для вероятного наступления на запорожском направлении

Владимир Рогов: ВСУ накапливают резервы для вероятного наступления на запорожском направлении

Вопрос относительно того, будет или нет украинское контрнаступление, уже давно муссируется в СМИ. При этом время от времени из зоны СВО приходит информация о скоплении в тех или иных местах украинских сил, которые, вероятно, готовятся к наступлению.

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