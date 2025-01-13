Пять крымчан удалось вернуть из украинского плена

Фото: Гала АмарандоПятеро участников специальной военной операции на Украине из числа жителей Республики Крым возвращены из украинского плена в 2024 году, сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт.
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