Богомаз: количество пострадавших после обрушения моста составляет 69 человек

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что в настоящее время количество пострадавших после обрушения моста на пассажирский поезд составляет 69 человек, в числе которых трое детей.
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