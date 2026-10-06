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Михеев забил 1-й гол за «Тампу» в НХЛ и стал 2-й звездой матча с «Филадельфией» с 1+1. У него 3 очка в 3 играх в сезоне

Форвард « Тампы » Илья Михеев забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1).

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