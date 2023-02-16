Военное обозрение

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Украинский госконцерн начал производство 120-мм мин совместно с одной из стран НАТО

Украинский госконцерн начал производство 120-мм мин совместно с одной из стран НАТО

Страны НАТО открыто признаются, что из-за беспрецедентных объемов поставок вооружений на Украину их собственные арсеналы близки к критической отметке наполняемости.

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