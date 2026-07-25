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Журнал «Профиль»

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Поправки в регламент сдачи экзамена на водительские права подготовило МВД

Ведомство предлагает официально закрепить запрет на использование телефонов и других устройств во время тестирования, а с марта 2027 года освободить граждан от обязанности предоставлять бумажную медсправку.

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