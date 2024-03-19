«Точно в цель»: как российская артиллерия выбивает ВСУ с позиций у села Работино

На запорожском участке фронта продолжаются ожесточенные бои в районе села Работино. Как говорят наши военные, противник бросает своих бойцов в настоящую мясорубку и практически с голыми руками — натовской техники у боевиков становится все меньше.
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