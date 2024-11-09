Где обитает и кем питается самая кровожадная кошка планеты

Эта кошка – настоящий пушистый ангел погибели, абсолютный хищник, лапы которого по локоть в крови. Если бы ее жертвы обладали сознанием наподобие человеческого, то от одной только мысли об этом коварном и беспощадном хищнике у них стыла бы кровь в жилах и останавливалось сердце… Эта кошка является самым результативным хищником среди себе подобных.