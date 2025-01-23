Ход спецоперации: новости СВО от 23 января 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1065-й день спецоперации России на Украине

Карта боевых действий и основные итоги прошедших суток из зоны СВО от 23 января 2025 года: Херсонское противостояние, успехи российских войск на Купянском и Покровском направлениях, стратегическое значение освобождения Барановки и ситуация в Курской области от Юрий Подоляки.
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