В Беларуси прошла научно-практическая конференция молодых ученых "Сообщество единой судьбы человечества: цивилизационные перспективы и национальные интересы"

Минск, 27 сентября /Синьхуа/ -- Во вторник посольство Китая в Беларуси, Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами и Ассоциация белорусско-китайской дружбы совместно организовали научно-практическую конференцию молодых ученых на тему "Сообщество единой судьбы человечества: цивилизационные перспективы и национальные интересы".
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