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Царьград

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Предложение жилья в Алуште выросло на 77,5% за год

Предложение жилья в Алуште выросло на 77,5% за год

За год количество выставленных на продажу квартир и апартаментов в Алуште выросло с 1600 до 2840 лотов, что на 77,5% больше, чем годом ранее.

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