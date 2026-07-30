Студенты РГРТУ смогут разработать специальный приемник для малого космического аппарата

В рамках встречи обсуждалось продолжение сотрудничества между учреждениями. В частности, речь шла о проекте «Циолковский – Рязань», в рамках которой студенты радиоуниверситета смогут разработать спецприемник для малого космического аппарата.
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