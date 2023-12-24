Мостовой считает Месси лучшим футболистом мира в 2023 году

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал свой топ-3 лучших игроков мира. «Для меня игроком года является Лионель Месси, на вторую позицию поставлю Эрлинга Холанда, третьим будет Килиан Мбаппе», — цитирует Мостового Betonmobile.
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