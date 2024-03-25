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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Жорже: «Артур не говорил «Спартаку» «нет». В будущем все возможно»

«Артур не говорил «Спартаку» «нет». То, о чем он рассказывал, произошло в январе, не сейчас. К сожалению, когда «Спартак» связывался с нами два месяца назад, в тот момент уход из «Браги» был невозможен.

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