10 самых «инопланетных» ящериц на Земле

Ящерицы появились на Земле раньше динозавров и успешно пережили гигантских родичей благодаря уникальным способностям маскироваться, приспосабливаться к самым суровым условиям и жертвовать малым ради великой цели — уцелеть.
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