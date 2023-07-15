4 знаменитые советские актрисы, которые попали в сумасшедший дом

В СССР как-то было не принято обсуждать жизнь актеров театра и кино. Это считалось плохим тоном. В большинстве своем, из журналов и газет читатели узнавали о том, какие у известных людей творческие планы и совсем немного писали, как они живут.
В СССР как-то было не принято обсуждать жизнь актеров театра и кино. Это считалось плохим тоном. В большинстве своем, из журналов и газет читатели узнавали о том, какие у известных людей творческие планы и совсем немного писали, как они живут.
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