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    Ну и где..... ученые и их выясненное,что там?☠️😈Душа после смерти...
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4 знаменитые советские актрисы, которые попали в сумасшедший дом

В СССР как-то было не принято обсуждать жизнь актеров театра и кино. Это считалось плохим тоном. В большинстве своем, из журналов и газет читатели узнавали о том, какие у известных людей творческие планы и совсем немного писали, как они живут.

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