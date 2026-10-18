Развитие ребёнка происходит не только в школе и во время занятий по привычной учебной программе. Большое значение имеет практический опыт, позволяющий самостоятельно исследовать окружающий мир, осваивать новые действия и находить решения для незнакомых задач.
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