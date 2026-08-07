Театр абсурда
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Театр абсурда

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Драго Боснич: Пытаясь «припугнуть» Путина, Макрон толкает НАТО к Третьей мировой. Где он сам спасаться думает?

Драго Боснич: Пытаясь «припугнуть» Путина, Макрон толкает НАТО к Третьей мировой. Где он сам спасаться думает?

Драго Боснич: Пытаясь «припугнуть» Путина, Макрон толкает НАТО к Третьей мировой. Где он сам спасаться думает? Франция пошла ва-банк, нацеливая истребители Rafale для ядерного удара по России Александр Перевалов Фото: dpa/picture-alliance/TASS НАТО уже даже не пытается скрыть, что хочет расширить свое ядерное присутствие в Европе.

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