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Премьер-министр РФ Мишустин прибыл в Улан-Удэ

Премьер-министр РФ Мишустин прибыл в Улан-Удэ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин прибыл во вторник, 25 июля, в столицу Бурятии Улан- Удэ. В городе премьер-министр посетит авиационный и локомотивовагоноремонтный заводы, а также проведет встречу с главой республики Алексеем Цыденовым.

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