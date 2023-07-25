Премьер-министр РФ Мишустин прибыл в Улан-Удэ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин прибыл во вторник, 25 июля, в столицу Бурятии Улан- Удэ. В городе премьер-министр посетит авиационный и локомотивовагоноремонтный заводы, а также проведет встречу с главой республики Алексеем Цыденовым.