АО «Транснефть – Север» выпустило более 41 тыс. штук молоди стерляди в Горьковское и Угличское водохранилища в Ярославской области

Выпуск проводили работники специализированной рыбоводной организации в присутствии представителей Ярославского областного отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, лаборатории осетроводства и акклиматизации Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии