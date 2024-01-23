Аргентинец Питана, судивший финал ЧМ-2018 в Лужниках, вошел в ЭСК РФС

Экспертно-судейская комиссия РФС пополнилась Нестором Питаной из Аргентины. Сайт РФС сообщает, что Питана стал членом ЭСК, присоединившись к сербу Милораду Мажичу, турку Джюнейту Чакыру, узбеку Равшану Ирматову и трем россиянам – Николаю Иванову, Олегу Соколову и Павлу Каманцеву.
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