Аргентинец Питана, судивший финал ЧМ-2018 в Лужниках, вошел в ЭСК РФС

Экспертно-судейская комиссия РФС пополнилась Нестором Питаной из Аргентины. Сайт РФС сообщает, что Питана стал членом ЭСК, присоединившись к сербу Милораду Мажичу, турку Джюнейту Чакыру, узбеку Равшану Ирматову и трем россиянам – Николаю Иванову, Олегу Соколову и Павлу Каманцеву.