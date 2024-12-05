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Цена на нефть стабилизировалась

Цена на нефть стабилизировалась

Цены на нефть незначительно меняются после предыдущего снижения. Трейдеры внимательно следят за данными о запасах топлива в США и ожидают решений встречи ОПЕК+, где возможно продление ограничений на добычу нефти.

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