По мнению депутата Госдумы РФ от республики Крым Михаила Шеремета, украинскому лидеру Михаилу Зеленскому необходимо выполнить шесть конкретных важных пунктов, если он действительно переживает о будущем Украины так, как об этом говорит на публике.
По мнению депутата Госдумы РФ от республики Крым Михаила Шеремета, украинскому лидеру Михаилу Зеленскому необходимо выполнить шесть конкретных важных пунктов, если он действительно переживает о будущем Украины так, как об этом говорит на публике.
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