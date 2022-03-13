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Шеремет: Зеленский обязан выполнить шесть важных пунктов для выхода из кризиса

Шеремет: Зеленский обязан выполнить шесть важных пунктов для выхода из кризиса

По мнению депутата Госдумы РФ от республики Крым Михаила Шеремета, украинскому лидеру Михаилу Зеленскому необходимо выполнить шесть конкретных важных пунктов, если он действительно переживает о будущем Украины так, как об этом говорит на публике.

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