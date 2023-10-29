В Калмыкии прошла премьера спектакля "Чудесная планета" о депортации народа

Премьера спектакля "Чудесная планета", посвященного истории депортации калмыцкого народа в годы сталинских репрессий, состоялась в Национальном драматическом театре имени Баатра Басангова в Калмыкии, сообщает ТАСС.
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