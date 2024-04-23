В Тверской области поезд насмерть сбил парня и девушку

Вечером 22 апреля на пешеходном переходе станции Вышний Волочек случилась страшная трагедия. Как рассказали в пресс-службе Тверского линейного отдела МВД России на транспорте, поезд дальнего следования сообщение Москва-Санкт-Петербург насмерть сбил двоих человек.
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