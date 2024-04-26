Россиянам могут запретить покупать алкоголь в период майских праздников

Россиянам могут ограничить продажу алкоголя в период майских праздников, сообщает PRIMPRESS. Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев обратился к премьер-министру страны Михаилу Мишустину, предложив ввести запрет на продажу алкоголя в майские праздники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии