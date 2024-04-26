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Россиянам могут запретить покупать алкоголь в период майских праздников

Россиянам могут запретить покупать алкоголь в период майских праздников

Россиянам могут ограничить продажу алкоголя в период майских праздников, сообщает PRIMPRESS. Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев обратился к премьер-министру страны Михаилу Мишустину, предложив ввести запрет на продажу алкоголя в майские праздники.

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