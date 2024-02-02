Российского блогера заочно осудили на Украине на 15 лет

Служба безопасности Украины (СБУ) заявило о заочном осуждении российского блогера миллионника Юрия Подоляку на 15 лет тюрьмы уголовного срока, обвинив последнего в нарушениях нескольких статей уголовного кодекса.
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